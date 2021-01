Bloco defende reabertura de creches, pré-escolar e 1.º ciclo “assim que possível”

A líder do Bloco de Esquerda defende que a decisão sobre a reabertura das escolas deve ser tomada com argumentos científicos, mas defende que, com “o que hoje se sabe”, “assim que for possível devem reabrir-se as creches, o pré-escolar e o primeiro ciclo”, ao mesmo tempo que se dêem às escolas os meios necessários para retomar o ensino à distância nos restantes ciclos de ensino.

Estas foram algumas das reflexões que Catarina Martins levou ao Presidente da República no ciclo de audiências virtuais aos partidos com vista à renovação do estado de emergência para a primeira quinzena de Fevereiro.

Para que a reabertura de creches, pré-escolar e primeiro ciclo possa acontecer em segurança, o Bloco defende que deve ser precedida de um programa de testes à covid-19. Até que isso aconteça, os encarregados de educação que fiquem impedidos de trabalhar “devem receber 100% do salário, e não apenas dois terços”, defendeu Catarina Martins.

Quanto aos ciclos de ensino mais avançados, a líder bloquista admitiu que “não haverá condições para reabrir” a curto prazo, pelo que “deve preparar-se desde já o ensino à distância”. Em particular, disponibilizando-se os meios necessários, como computadores, ligações à Internet e pessoal de apoio nas escolas, entre os quais entende devem contar-se profissionais ligados à tecnologia.

O Bloco anunciou que vai esperar para ver o decreto presidencial de renovação do estado de emergência antes de decidir o sentido de voto.