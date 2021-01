As televisões também não gostam de batom

No período eleitoral das presidenciais assistimos a um caso paradigmático, digno de constar nos livros, de misoginia. Não, não me refiro à boçalidade do candidato Ventura com o batom de Marisa Matias. Muito pior. Trata-se daquele machismo insidioso, mais silencioso e eficaz: as três estações televisivas generalistas excluíram as mulheres de opinar sobre a noite eleitoral, assim efetivamente calando a voz de metade da população à volta de uma eleição importante para o país.