Rui Rio, o coveiro negacionista

Até me custa fazer isto, mas aqui está uma tática com que a direita pode ganhar o poder sem se desonrar: reconstruir a Aliança Democrática, com a Iniciativa Liberal no lugar do PPM, e excluir deliberadamente dela a extrema-direita (como, aliás, Sá Carneiro exigiu que se fizesse na primeira AD). Construir um programa reformista de direita, com coisas de que eu não gosto e às quais me oporei ferozmente e contra as quais farei tudo o que puder para que não ganhem eleições, mas que recusem qualquer proximidade com a xenofobia, o racismo e o autoritarismo ditatorial agora francamente assumidos pelo líder da extrema-direita. E depois dizerem aos seus eleitores: “se querem mesmo que a esquerda perca a maioria e o poder, o vosso voto só pode ser aqui; qualquer voto na extrema-direita é um voto desperdiçado”. Só assim conseguirão deixar de ser canibalizados e voltar gradualmente a recuperar o espaço político que estão agora a perder. Foi aquilo que, depois de algumas hesitações, perceberam alguns partidos de direita europeus: “não se pode competir em fedor com uma doninha”, descreveu um responsável da estratégia da União Social-Cristã (CSU) bávara quando finalmente perceberam que ir atrás da extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD) seria um mergulho cada vez mais fundo no abismo e passaram a oferecer ao eleitorado uma alternativa de moderação discursiva e intransigência nos princípios democráticos. A CSU recomeçou a subir e a AfD a definhar.