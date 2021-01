Boletim de voto

Como leitor assíduo do vosso jornal, e para complemento da informação sobre resultados das eleições para a Presidência da República, e, uma vez que no boletim de voto constava um candidato que afinal o não era e, portanto, não elegível, para podermos formar uma ideia da fuga de votos para a figura constante em primeiro lugar desse boletim e daí se poder avaliar das consequências de ter deixado ir ao escrutínio eleitoral um boletim de voto incorrectamente impresso, agradecia, se tal for possível, diligências junto da Comissão Eleitoral, do número de votos que, a nível nacional, foram parar ao tal “não candidato” que encabeçava a lista dos que eram submetidos a votação dos eleitores.

Albino Ramalho

Encarar o futuro

Marcelo, no domingo, aumentou a expressão eleitoral em percentagem e em número de votos. Assim, face aos problemas estruturais existentes no país e que a crise pandémica só veio a agravar, importa que o Presidente da República possa utilizar a legitimidade reforçada para colocar o seu peso político por detrás destes desígnios. É preciso, como o próprio reconheceu, combater a crise pandémica, as desigualdades, o aumento da extrema-direita (…) e o sentimento de insegurança das pessoas com verdadeiras políticas sociais. Todavia, no meu entender, a questão baseia-se essencialmente em saber se os portugueses pretendem construir doravante uma sociedade segregadora ou reverter o rumo que optámos por uma sociedade inclusiva. Por tudo isto e de acordo com os valores proclamados pela UE, a qual nos orgulhamos de pertencer, estou certo de que mais tarde ou mais cedo os cépticos acabarão por perceber que o processo democrático é algo fundamental para o nosso futuro colectivo.

Manuel Vargas, Aljustrel

Adeus socialismo democrático

Depois do MDP/CDE ter declarado a sua extinção, pensei em “arrumar as botas” da militância política, mas passados cerca de 8 anos, ao receber um convite para me filiar no PS, fui analisar bem o seu programa e a sua Declaração de Princípios. Por ter concordado com o programa e a Declaração de Princípios, mas essencialmente pelo conteúdo político do seu n.º 1 - onde se diz: O Partido Socialista… defende inequivocamente a democracia e procura no socialismo democrático a solução dos problemas nacionais – acabei por aceitar o convite.

Agora, nestas presidenciais, fiquei deveras incomodado com o partido a que aderi há mais de 18 anos. Havendo um candidato do socialismo democrático, não esperava ouvir dirigentes de 1.ª linha do meu partido, nomeadamente o próprio presidente, a publicitarem na comunicação social o seu apoio ao candidato da direita. Embora não o tenham afirmado expressamente, a posição destes dirigentes foi uma clara indicação do partido para votarem num candidato que nunca teve nada a ver com socialismo.

Se não existissem dirigentes do partido fiéis à Declaração de Princípios, como Pedro Nuno Santos, Duarte Cordeiro e mais uns tantos, a candidata do socialismo democrático teria sido ultrapassada pelo candidato de um partido de extrema-direita, xenófobo e racista. Os dirigentes que, de forma claríssima, aconselharam os militantes e simpatizantes do PS a votarem no candidato da direita e que foram lançando setas de veneno à candidata militante do partido, não sentirão remorsos por isso? Não se sentem incomodados por reforçarem assim um partido que põe em perigo a nossa democracia?

Acácio Monteiro Alferes, Évora

Um gesto bonito e comovente

Não posso deixar de parabenizar o PÚBLICO do pretérito dia 23 pela singela homenagem que prestou às vítimas da covid-19. Deste modo, desde a página 22 à página 27, podemos ver os rostos de algumas pessoas que faleceram e podemos ler as breves alusões a facetas das suas vidas. Para os familiares dos entes queridos que faleceram, vê-los nas páginas do jornal PÚBLICO será um momento pungente que lhes fará recordar vidas que já se foram e, ao mesmo tempo, a indelével e incomensurável saudade que deixaram. Julgo que todos os leitores do PÚBLICO também se associam e prestarão homenagem às vítimas do coronavírus ficando gratos por este gesto bonito do PÚBLICO. Infelizmente continuarão a morrer muitas pessoas vitimadas por esta terrível pandemia e ninguém está a salvo. Que Deus tenha piedade de todos nós. Piedade pelos cristãos, pelos agnósticos, pelos ateus e por todos aqueles que professam outras formas de religião neste macerado planeta. Quando surgirá a luz e a alegria? Quando nos voltaremos a abraçar e a beijar, sem receio e sem medo? Quando? Tristes tempos estamos vivendo com o agigantar de densas trevas.

António Cândido Miguéis, Vila Real

PÚBLICO ERROU

Os cerca de 335 mil computadores adquiridos desde Dezembro começam a ser entregues nas escolas ainda no 2.º período lectivo, ou seja, até ao final de Março, não estando garantido que todos estejam nas escolas até essa altura, ao contrário do que escreveu ontem o PÚBLICO.