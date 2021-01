Advogar em tempos de pandemia

Na Justiça, seria de esperar que, volvido quase um ano, todos estivessem já preparados e com capacidade de actuar. Mas não. Continuamos a ter de tudo para todos os gostos.

A pandemia trouxe desafios a todos, tribunais e agentes da Justiça incluídos!

A suspensão de Março a Junho de 2020, as diligências à distância, via plataforma webex, uma catadupa de legislação, em muitos casos mal atamancada, com efeitos retroactivos e muita inabilidade comunicacional, têm sido uma constante.

Assim, temos tribunais que indeferem requerimentos dos advogados para não comparecerem presencialmente, mas via digital, numa leitura de sentença. Note-se, não era no tribunal do lado, mas a 200 km.

Outros, que persistem no modelo de cumular julgamentos diversos, todos no mesmo horário, e que deixam advogados, arguidos, testemunhas (quase todos agentes de autoridade) durante horas à espera. Sim, em plena pandemia, com números avassaladores, ainda é assim que se pretende fazer justiça em Portugal.

Note-se, tudo isto apenas e tão só porque podem!

Temos, depois, o primeiro-ministro a anunciar com pompa e circunstância o encerramento dos tribunais e suspensão dos prazos, a partir do dia seguinte.

Só que não!

Vai propor à Assembleia da República, que tem sessão agendada para quinta-feira, ou seja, uma semana depois. Portanto, na matiné de sábado ou ao serão de domingo, talvez o Diário da República traga notícias, porventura com efeitos retroactivos.

No entretanto, os advogados cumprem prazos, pois não tendo dotes de adivinhação dos desejos e ensejos dos órgãos legislativos, obviamente não correm riscos de perder prazo e, em consequência, processos.

Mais, uns julgamentos e diligências realizam-se e outros não.

Todos dependentes das decisões individuais de cada magistrado. Adiar ou não adiar, sem Lei que o preveja expressamente.

Parecemos escuteiros sob o mote de "sempre alerta para servir", a aguardar aprovação, promulgação e publicação de leis. Prever e organizar não são tarefas da Justiça no Portugal do século XXI. Lamentavelmente

Muitos advogados estão em isolamento, outros doentes, outros, ainda, a tomar conta dos filhos na inesperada pausa lectiva. Apoios nenhuns!

Enfim, nada de novo!

Sem esquecer as inúmeras chamadas e mails dos clientes que querem confirmar que o tribunal está fechado e o julgamento adiado porque viram nas notícias!

Lamentavelmente.