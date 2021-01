Desabafos no meio da pandemia

Nesta pandemia, o papel dos profissionais de saúde, e bem, tem sido enaltecido. O das mulheres, devido ao confinamento, tem passado despercebido. Tal como a sobrecarga emocional que este lhes causa.

Qualquer pandemia implicou confinamentos, cuja eficácia concreta não será pacífica. Mas, a meu ver, terão de ser suportáveis. Como? Não sei. Mas deixo aqui alguns desabafos de quem os sofre. Quem sabe, serão ouvidos. Antes da próxima pandemia.

9h30 - Como é costume, dormi mal. Os miúdos não queriam deitar-se e fartaram-se de discutir. À noite a Patrícia acordou a gritar porque o avô tinha morrido, por causa da pandemia. Para a acalmar tive de acordar o avô e pô-la a falar com ele. Estou de rastos, como sempre. Neste andar, não sei se terei forças para continuar a desabafar contigo.

13h45 - Comi os restos de ontem, que deviam ter sido para o Piruças. Os miúdos e o avô comeram ovos estrelados com batatas fritas de pacote, já meio moles. Não tive forças para fazer mais nada. O avô protestou, como de costume, com a comida de plástico e por não o ter deixado sair, ao menos para ver os títulos dos jornais, no quiosque. Vou voltar ao teletrabalho, no computador, e os miúdos ao Zoom escolar. Não sei qual de nós está mais exausto. Só sei que gritei com todos por estarem a gritar uns com os outros. Em nenhum almoço há sossego.

0h33 - Já não sei há quantos dias estou presa em casa, com os miúdos e o avô. E não tenho forças, a esta hora, para estar a reler-te para os contabilizar. Só espero que não haja pesadelos noturnos de novo.

8h - Estou com um martelo a partir-me a cabeça, do lado direito. Com o olho esquerdo vi que estava sol, pela frincha das persianas. Precisei que o Jorge me puxasse pela mão para conseguir sentar-me na cama. Curiosamente, não protestou por tê-lo mandado lavar as mãos enquanto lavava as minhas. Parece milagre. Até tenho medo do resto do dia.

14h15 - A internet, como de costume, falhou. Como habitualmente, não tinha guardado o documento e fiquei sem ele. Só não parti o computador porque quando gritei com ele o avô mo tirou da frente. Se calhar teve razão. Já estou mesmo a precisar de internamento. E seria a forma de sair de casa.

Também estou com azia, como habitualmente. Maldito atum em óleo a saber a lata.

1h - Não sei quando vou conseguir adormecer. Já tirei o relógio da mesa de cabeceira. Desligava-o da ficha mas tornava a ligá-lo para ver as horas. Se amanhã (afinal já é hoje) não falar contigo, não estranhes. Não sei se terei cabeça, que as forças há muito se foram.

12h30 - Mais um sábado. Estou com diarreia. Tenho chumbo na cabeça. A Patrícia caiu e tem um galo na testa. Não para de chorar. O avô está na varanda a telefonar não sei para quem. Não sei o que vai ser o almoço. O Jorge disse que já estamos presos há 200 dias e que qualquer dia matava toda a gente. Disse-lhe que seria um alívio. Ficou a olhar para mim. Não sei porquê.

17h30 - Estão os três a ver pela enésima vez o Madagáscar. Não consigo aproveitar para dormir um bocado. Está um sol tão bonito que estive na varanda a pendurar roupa com vontade. Nem me conheço.

0h45 - Devem estar doentes. Deitaram-se cedo e o avô não me chamou, à meia noite, para me dizer mais uma vez que mais vale que deus o leve, que está preso por crime que não cometeu.

10h - Estão os três na sala a comer flocos e a ver desenhos animados. Vou continuar na cama enquanto me deixarem. E se não deixarem que se lixem. Não aguento mais. Só quero dormir. Só não digo para sempre que eles não têm culpa.

13h45 - Atum e batatas fritas. Claro que protestaram. Se quisessem melhor que o tivessem feito. Nunca mais é segunda feira. Nunca mais morremos.

23h - Já sei que não vou conseguir dormir. Mas daqui a nada já não é domingo.

9h30 - Agora não tenho tempo.

13h - Recebi a nota mensal das vidas que salvamos por não sair. Uma era do vizinho de baixo. O avô chorou. Os miúdos deram-lhe um abraço. Vou fazer arroz fresco com bifes grelhados e salada de alface. E vai haver gelado.