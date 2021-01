A Primavera que (ainda) não se cumpriu

Dez anos depois, as manifestações estão de regresso às ruas e praças da Tunísia, mas é cedo para perceber o que aí vem. Na Tunísia, como no resto dos países onde as revoltas irromperam em 2011 mantêm-se os mesmos problemas que lhes deram origem. Neste P24 falamos sobre as Primaveras Árabes com a jornalista Sofia Lorena.

