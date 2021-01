Brasil pediu oxigénio aos EUA durante nove dias, mas só a Venezuela ajudou e três vezes

O apoio indefectível a Trump não valeu de nada ao Governo de Jair Bolsonaro. Chile e Israel, com executivos de direita, também não ajudaram.

O Governo brasileiro de Jair Bolsonaro tentou garantir durante nove dias uma doação de oxigénio líquido dos Estados Unidos para o Amazonas. No entanto, como consta num documento da Casa Civil da Presidência sobre as acções para debelar a crise no estado, até ao fim da tarde de segunda-feira não tinha tido sucesso.