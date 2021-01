Biden põe fim ao uso de prisões privadas pelo Departamento de Justiça dos EUA

O Presidente dos EUA, Joe Biden, deu ordens ao Departamento de Justiça norte-americano para não renovar os contratos com as penitenciárias privadas que albergam presos sob custódia do Governo federal. A medida faz parte de uma agenda mais abrangente contra o racismo sistémico no país, que inclui também um reforço das medidas de combate à discriminação na compra de casa.