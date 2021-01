Biden discute “interferência russa” com Putin e reafirma compromisso com a NATO

Na primeira conversa com o Presidente da Rússia desde que tomou posse, o Presidente dos EUA levantou as suas preocupações com o tratamento dado ao principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny. E também telefonou ao secretário-geral da NATO, para lhe agradecer a “liderança firme”.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, falou com o Presidente russo, Vladimir Putin, pela primeira vez desde que assumiu o cargo, numa chamada telefónica que serviu para manifestar as suas preocupações com vários assuntos, incluindo as acusações de interferência russa na eleição presidencial norte-americana e o tratamento dado ao principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny.

Os dois líderes concordaram em ter as suas equipas a trabalhar para a conclusão da extensão do Novo START (ou Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas)​ até 5 de Fevereiro, que é o dia em que o acordo original expira.

Ao mesmo tempo, Biden começou a reparar a tensa aliança entre os Estados Unidos e a Europa, num telefonema para o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, em que prometeu que Washington respeitará o pacto de defesa mútua.

“O Presidente Biden reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a defesa colectiva sob o Artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, e destacou o seu compromisso com o fortalecimento da segurança transatlântica”, lê-se num comunicado da Casa Branca.

“O Presidente [Biden] agradeceu ao secretário-geral [da NATO] a sua liderança firme na aliança, e transmitiu a sua intenção de consultar e de trabalhar com os aliados em toda a gama de preocupações de segurança partilhadas, incluindo o Afeganistão, o Iraque e a Rússia”, diz o mesmo comunicado.

Sobre o telefonema entre Biden e Putin, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que os tópicos incluíram a proposta dos EUA de estender o Novo START por cinco anos e “o forte apoio [dos EUA] à soberania da Ucrânia”.

O tratado de controlo da proliferação de armas limita os Estados Unidos e a Rússia a instalarem, no máximo, 1550 ogivas nucleares cada.

Psaki disse que Biden também falou sobre o caso de Navalny, que foi detido após o seu regresso a Moscovo, na semana passada.

O Presidente dos EUA expressou ainda a sua preocupação com as acusações de interferência russa na eleição presidencial de 2020, e com os relatos de que os russos ofereceram recompensas aos taliban para matarem soldados norte-americanos no Afeganistão.