Antony Blinken confirmado como secretário de Estado dos EUA

Novo responsável pela diplomacia norte-americana sucede a Mike Pompeo e promete voltar a trabalhar em conjunto com os aliados tradicionais dos EUA.

O Senado dos EUA confirmou, na noite de terça-feira, a nomeação do diplomata norte-americano Antony Blinken como secretário de Estado. Blinken vai substituir Mike Pompeo na liderança das relações externas norte-americanas.

A votação final terminou com 78 votos a favor da confirmação de Blinken e 22 contra, sendo necessários apenas 51 para a aprovação. Todos os 22 votos contra foram de senadores do Partido Republicano.

Antony Blinken é um confidente de Biden de longa data e já tinha sido confirmado pelo Senado dos EUA, para servir como número 2 no Departamento de Estado durante a Administração do ex-presidente Barack Obama, quando Biden era vice-presidente.

Nas audições perante a Comissão de Negócios Estrangeiros do Senado, na última semana, Blinken prometeu trabalhar mais de perto com os aliados dos EUA, depois de uma abordagem mais nacionalista do ex-presidente Donald Trump.

Blinken disse que vai trabalhar para “revitalizar a diplomacia americana” e para construir uma união para enfrentar os desafios da Rússia, da China e do Irão.