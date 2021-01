Vereador da Cultura e Turismo de Viseu deixa pelouros

O vereador com os pelouros da Cultura e Património, Turismo e Marketing Territorial de Viseu, Jorge Sobrado, revelou esta manhã que pediu a renúncia àquelas funções, com efeitos a partir de 15 de Fevereiro. A partir dessa data, Jorge Sobrado pretende permanecer na vereação que suporta o executivo de Almeida Henriques, sem outras funções, e não integrará as listas do PSD nas eleições autárquicas deste ano, anuncia.

“Apresentei hoje ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viseu a renúncia às minhas funções de vereador da Cultura, Património, Turismo e Marketing Territorial, com efeitos a partir do próximo dia 15 de Fevereiro. Na mesma data, cessarei as minhas funções nos órgãos sociais de entidades municipais ou participadas pelo Município de Viseu, como é o caso da Viseu Marca, instituição à qual estou ligado desde a sua criação e que logrou protagonizar uma viragem histórica da Feira de São Mateus”, escreveu o autarca independente num post no Facebook.

Neste mesmo texto em que torna pública a sua decisão, Jorge Sobrado explica que deseja cumprir o mandato autárquico até ao seu final, como vereador não executivo (sem pelouros), desde que as suas “futuras responsabilidades profissionais o permitam”. Após sete anos em Viseu, primeiro como adjunto de Almeida Henriques para algumas das áreas que viria a tutelar, o vereador considera que é tempo de “fechar um ciclo”.

O autarca esclarece que esta renúncia não é motivada “pela sedução de um novo cargo ou por uma oportunidade profissional financeiramente recompensadora”. E diz acreditar “que os pilares de política municipal levantados nos últimos anos na Cultura, no Património, no Turismo e no Marketing da cidade, são já sólidos o suficiente para não sofrerem qualquer recuo com esta alteração”