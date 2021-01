Lisboa reforça programa de apoio às empresas com 35 milhões

O presidente da Câmara de Lisboa anunciou esta quarta-feira um reforço de 35 milhões de euros para o programa de apoio às empresas, instituições e famílias da cidade. Os critérios de ajuda às empresas serão alargados e passam a abranger empresários em nome individual e mais sectores de actividade.

O Lisboa Protege, lançado no fim de 2020 com um orçamento de 55 milhões de euros, terá agora uma dotação de 90 milhões de euros. Para além de mudanças específicas no apoio a empresas, estão previstos cheques de 500 euros para os taxistas e uma redução de rendas para os inquilinos em regime de renda acessível ou convencionada.

Ao “alargar os apoios às empresas e instituições que não tinham apoio na primeira fase”, disse Fernando Medina, a autarquia espera chegar a mais 10 mil empresas e empresários e garantir a manutenção de 80 mil a 100 mil empregos.

A principal novidade para as empresas é que passam a ser elegíveis para apoio as que tenham um volume de facturação até um milhão de euros, quando antes esse limite se situava nos 500 mil euros. Para as companhias no último escalão o apoio a fundo perdido pode ir até aos 10 mil euros. Por outro lado, os empresários em nome individual no regime de contabilidade simplificada podem também candidatar-se a uma ajuda, cujo máximo será de cinco mil euros para os volumes de negócios entre 100 mil e 200 mil euros.

Numa conferência de imprensa que começou com uma hora de atraso, o autarca explicou que a câmara já deu cerca de 9 milhões de euros no âmbito do Lisboa Protege, o que ainda corresponde a menos de metade do total de candidaturas (3800) apresentadas. Nesta nova fase do programa vão ser admissíveis mais códigos de actividade económica (CAE), passando a abranger as indústrias criativas, as actividades industriais, desportivas, recreativas e turísticas e as Lojas com História.

Outra novidade é que os estabelecimentos encerrados por força do novo confinamento vão poder fazer entregas gratuitas através dos CTT. Além disso está previsto um apoio de 500 euros a ser entregue directamente aos condutores de táxi.

Os inquilinos da câmara em regime de renda convencionada ou acessível vão poder pagar menos renda se tiverem registado quebras de rendimento. Mantém-se a taxa de esforço de 30%, mas aplicada aos novos rendimentos. Com esta medida, a autarquia espera conseguir apoiar cerca de mil famílias. “Se as famílias e os jovens passam mais dificuldade neste momento, a obrigação da câmara é apoiar”, declarou Medina.