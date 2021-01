Na impossibilidade de um grande espectáculo, Chanel organiza uma reunião familiar

Actrizes como Penelope Cruz, Marion Cotillard e Lily-Rose Depp, todas embaixadoras da Chanel, assistiram sentadas em cadeiras espaçadas enquanto as modelos desciam os degraus do Grand Palais de Paris e desfilavam numa passerelle cheia de pétalas e luzes suaves.

A Chanel decidiu dar primazia à família no seu desfile Primavera-Verão 2021, com modelos a desfilar sob arcos de flores numa apresentação onde foi respeitado o distanciamento social e com alguns rostos famosos. Nesta terça-feira, a maison francesa decidiu partilhar um vídeo do seu desfile num momento em que não é possível fazer as tradicionais apresentações em passerelles.

Actrizes como Penelope Cruz, Marion Cotillard e Lily-Rose Depp, todas embaixadoras da Chanel, assistiram sentadas em cadeiras espaçadas enquanto as modelos desciam os degraus do Grand Palais de Paris e desfilavam numa passerelle cheia de pétalas e luzes suaves.

Os padrões florais desenhados por Virginie Viard foram bordados em tops de renda ou costurados em vestidos. Viard também colocou bordados em saias, boleros, camisas e coletes abotoados com calças, sem esquecer os tradicionais fatos de tweed da Chanel. Os modelos usavam ainda coroas de flores na cabeça.

“Eu sabia que não poderíamos organizar um grande espectáculo, que teríamos que inventar outra coisa, então tive a ideia de fazer um pequeno cortejo que desceria as escadas do Grand Palais e passaria por baixo de arcos de flores. Como uma festa de família, um casamento”, escreveu Viard no programa. “Adoro grandes reuniões de família, quando as gerações se reúnem. É tão quente. Hoje, existe esse espírito na Chanel porque a Chanel também é como uma família”, acrescentou.

A colecção, principalmente em tons pastéis e preto, apresenta uma variedade de vestidos em organza e tule, bem como vestidos de noite cintilantes. As modelos saíram da passerelle para se sentarem em cadeiras, cada uma adornada com uma flor. O desfile terminou com a tradicional noiva Chanel chegando num cavalo e vestida com um vestido de cetim abotoado ao estilo dos anos 1920 bordado com borboletas cintilantes.