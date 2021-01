Estrela de Juno Elliot Page está a divorciar-se de Emma Portner

O casal estava separado desde o Verão, mas garante que o fim do casamento não significa o termo da amizade.

Quando a estrela de Juno anunciou ao mundo a sua decisão de assumir-se como transgénero, em Dezembro, informando que passaria a responder pelo nome de Elliot Page, a bailarina e coreógrafa Emma Portner, sua mulher desde 2018, manifestou nas redes sociais “orgulho” pela declaração do cônjuge.

O facto terá afastado rumores de que o par estaria a trilhar caminhos distintos — até agora.

Elliot Page entrou, esta terça-feira, em Nova Iorque, com o processo de divórcio de Emma Portner, avançou no mesmo dia o site TMZ. Horas depois, a dupla remeteu à revista People uma declaração conjunta, na qual confirmou a separação desde o Verão passado: “Após muita reflexão e cuidadosa consideração, tomámos a difícil decisão de nos divorciarmos.”

No entanto, o agora ex-casal reforça que em causa não está o afecto partilhado. “Temos o maior respeito um pelo outro e continuamos amigos íntimos.” Elliot e Emma iniciaram o seu romance no Verão de 2017, tendo formalizado a relação no início de 2018.