Carnaval de Bragança muda-se para a Internet com caretos, butelo e casulas

Os festejos vão chegar a “casa de todos os portugueses” com festivais para apoiar os produtores locais, com o fumeiro à venda online, além de aulas com chefes ou oficinas de máscaras.

O festival das tradições de Carnaval de Bragança, em torno do típico enchido butelo e dos Caretos, decorre este ano online, na primeira quinzena de Fevereiro, devido à pandemia de covid-19.

As ruas da cidade de Bragança e uma tenda instalada na Praça Camões foram, em anos anteriores, o palco do festival do Butelo e das Casulas e do Carnaval dos Caretos, organizados pelo município que este ano decidiu levar os eventos a “casa de todos os portugueses” através da Internet.

“A qualquer hora, a partir de qualquer lugar e à distância de um simples clique, assim será o Festival do Butelo e das Casulas e Carnaval dos Caretos 2021 que, pretendendo contrariar os obstáculos e dificuldades originados pela covid-19, se reinventou”, segundo a apresentação feita pelo município esta quarta-feira.

Assim, de 1 a 16 de Fevereiro, “é através de um conjunto de iniciativas online que o município de Bragança promove o Festival do Butelo e das Casulas e o Carnaval dos Caretos em 2021, com o objectivo primordial de apoiar, dentro das possibilidades que permite a actual situação pandémica, os produtores locais e de continuar a dinamizar a cultura e as tradições brigantinas”.

O festival que promove o prato típico do Carnaval nesta região, à base do enchido de ossos, o butelo, e as casulas ou cascas, as vargens de feijão secas, realiza-se através da plataforma Dott/Ctt e que contará com a participação de 17 produtores do concelho de Bragança.

Além do butelo e das casulas, os produtores terão também para venda outros enchidos do fumeiro regional, como salpicões e chouriças, e produtos locais, desde o azeite ao mel ou artesanato regional.

A Câmara de Bragança revelou que investe “14 mil euros” neste formato, que proporcionará também aos “apreciadores da boa gastronomia” a oportunidade de aprenderem a confeccionar alguns pratos à base de produtos locais.

Para o efeito, alguns chefes de cozinha vão “colocar as mãos na massa” e revelar alguns dos seus segredos para a confecção destes pratos.

Os tradicionais mascarados que costumam sair à rua por altura do Carnaval, os Caretos, vão ter uma época festiva mais resguardada, mas marcarão também presença de forma digital, através de iniciativas como oficinas pedagógicas, destinadas, sobretudo, à comunidade escolar.

Entre 10 e 12 de Fevereiro, os mais pequenos podem aprender online, e sob a orientação de artesãos, a construir máscaras em lata e fatos de caretos do território de Bragança.

A 13 de Fevereiro será inaugurada a exposição “Máscara: o ser e o fazer”, do artesão Isidro Rodrigues, no Museu Ibérico da Máscara e do Traje, seguida da iniciativa “Diálogos com Arte”, com o autor e o estudioso destas tradições António Tiza.

Estas iniciativas têm transmissão e directo através da rede social Facebook do município de Bragança.

As festividades do Carnaval online terminam a 16 de Fevereiro, com o actor André Gago a falar sobre “O Papel da Máscara no Teatro”, na iniciativa “Diálogos com Arte”, transmitida também na página do Facebook do município.