TAP: Partido Comunista e Iniciativa Liberal contestam cláusula que impõe paz social

Tanto o deputado do PCP, Bruno Dias, como o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, contestaram a existência de uma cláusula na proposta de acordo de emergência que está a ser apresentada pela empresa aos trabalhadores, na qual, além dos cortes a nível salarial, entre outros, se impõe o compromisso de “não recorrer a meios de luta laboral”, como as greves, relativamente às matérias contidas no acordo.

Por parte do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o seu presidente, Henrique Louro Martins, considerou que o acordo de emergência proposto pela administração é “um completo atentado aos direitos dos trabalhadores”, nomeadamente pela limitação do direito à greve. O acordo determina ainda alterações no tempo e modo de trabalho (menos pessoas, mais trabalho) e um corte de 25% nos salários que, conforme noticiou o PÚBLICO, terá efeitos até para o cálculo do valor a pagar em caso de despedimentos.

Caso não haja um acordo de emergência, é possível a imposição de um acordo sucedâneo, válido até 2024 (prazo do plano de reestruturação apresentado em Bruxelas), uma vez que as empresas do grupo TAP já foram consideradas como estando em situação económica difícil, suspendendo os acordos de empresa em vigor.

Além do SNPVAC, foram ouvidos esta manhã, pelos deputados da Comissão da Economia, diversas outras estruturas representantes dos trabalhadores, como o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), o Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas (SIPLA), o Sindicato de Técnicos de Manutenção de Aeronaves, a Comissão de Trabalhadores e a Plataforma de Sindicatos de Terra. Ao início da tarde haverá ainda um outro grupo, onde se inclui o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA).

Um ponto comum entre todos os sindicatos, e a Comissão de Trabalhadores, foi o de condenar as principais premissas do acordo de reestruturação entregue à Comissão Europeia, e cujo conteúdo ainda não é conhecido de forma exaustiva. Afirmando que os problemas da TAP ocorreram no passado devido a más opções da gestão e da tutela governativa – como a compra da unidade de manutenção no Brasil – os sindicatos defendem que o plano apresentado em Bruxelas, na sequência do embate da pandemia, devia ter sido enquadrado nas ajudas de Estado ligadas à covid-19, como sucedeu em casos como o da Lufthansa e da Air France. Assim, defende-se, não haveria a necessidade de envolver a Direcção-Geral da Concorrência e imposição de condições.

“O problema não é a massa salarial da TAP”, defendeu o responsável pela plataforma de sindicatos, André Teives, recordando que a companhia ainda não apresentou nenhuma proposta para acordos voluntários, sejam saídas por pré-reformas ou rescisões amigáveis ou trabalho em tempo parcial. João Leão, presidente do SIPLA, destacou que a Portugália é, neste momento, “uma empresa já por si optimizada”, e que os cortes anunciados vão atirar a companhia “para uma ineficiência” em termos de produtividade.

Alfredo Mendonça, presidente do SPAC, foi um dos recordou, tal como a CT, a questão da compra da unidade de manutenção no Brasil, que se revelou depois “um sugadouro de recursos da TAP” e que já com os privados, e tendo o Estado 50% da companhia, devia ter sido feita uma supervisão de forma diferente. “Quem vai pagar tudo são os trabalhadores, os pilotos particularmente”, afirmou, porque o plano contém “medidas draconianas”, sublinhou Alfredo Mendonça.

Cristina Carrilho, coordenadora da CT, também apontou o dedo aos “gastos do passado” e aos “erros da gestão, com a passividade do Governo”, e acrescentou que “não podem ser os trabalhadores a pagar a factura”. Esta responsável pediu a realização de uma auditoria independente para se perceber o que aconteceu à TAP, incluindo o negócio de leasing dos aviões, e a participação do ex-accionista David Neeleman.

Em curso está, conforme destacou o deputado do CDS, João Gonçalves Pereira, “o maior despedimento público de que há memória”, podendo chegar aos 2000 postos de trabalho (de um total de perto de dez mil trabalhadores) e a um corte de 25% no vencimento dos que ficarem.