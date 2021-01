FMI: distribuição desigual das vacinas pode “pôr em risco o sistema financeiro” mundial

As vacinas contra a covid-19 chegaram antes do esperado e “abriram caminho para a recuperação da economia mundial” ao impulsionarem um sentimento positivo, mas, como a distribuição das vacinas poderá ser desigual no mundo, o Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que as assimetrias poderão exacerbar as vulnerabilidades financeiras já sentidas por alguns países emergentes e fazer perigar o sistema financeiro como um todo.

O alerta surge num relatório sobre a estabilidade financeira mundial divulgado nesta quarta-feira pelo organismo sedeado em Washington, que ainda esta semana se mostrou mais optimista em relação à evolução da economia mundial, pelo impulso dado pelas medidas de apoio económico e pelo desempenho dos Estados Unidos, mas mais pessimista relativamente à retoma da zona euro em 2021.

A preocupação sobre um eventual agravamento das vulnerabilidades financeiras centra-se nos países em desenvolvimento - onde as necessidades de financiamento “são expressivas” - pelo impacto que podem ter a nível global, dado o peso económicos dos países emergentes.

“Até que as vacinas fiquem amplamente disponíveis, a reacção do mercado e a recuperação da economia continuam a depender da manutenção do apoio das políticas monetária e orçamental”. Se se confirmar uma distribuição desigual das vacinas e de outras “soluções de saúde”, refere o relatório, também a recuperação económica mundial será desigual e poderá “exacerbar as vulnerabilidades financeiras, sobretudo no caso das economias de mercado de fronteira”.

“Muitas economias desenvolvidas, como o Canadá, alguns países da União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos, fizeram a pré-compra de vacinas, com uma ampla cobertura por habitante. Em contrapartida, a aquisição de doses de vacinas para as economias em desenvolvimento e de mercados emergentes, através de negociação directa ou do mecanismo multilateral Covax, está bastante atrasada”, considera o FMI, indicando que a necessidade de acesso às vacinas é urgente “em especial nos países onde o número de casos subiu recentemente ou permanece muito elevado”.

Para o FMI, “como alguns países já enfrentam restrições devido ao espaço limitado para a aplicação de políticas [de apoio à economia], sobretudo onde o acesso aos mercados de capitais ainda não foi totalmente restabelecido, a perspectiva de taxas de juros de longo prazo mais elevadas nas economias avançadas, à medida que os bancos centrais se encontrarem mais próximos da normalização da política monetária, pode comprometer a rolagem de grandes necessidades de financiamento externo”.

Até ao momento não se verificou uma crise financeira mundial, mas, adverte o organismo liderado por Kristalina Georgieva, “não podemos baixar a guarda”.

Solvência dependente de apoios

As economias emergentes, explica, representaram quase dois terços do crescimento mundial (“cerca de 40% excluindo a China”) nos três anos anteriores à pandemia (de 2017 a 2019) e a demora no combate à pandemia nesses países “pode ser preocupante para a economia mundial”.

O FMI teme pelos impactos nos fluxos de capital das economias de mercados emergentes, sobretudo se as economias desenvolvidas começarem a normalizar as suas políticas monetárias. “Uma correcção dos preços dos activos — caso os investidores reavaliem repentinamente as perspectivas de crescimento ou o panorama das políticas — poderia interagir com as vulnerabilidades elevadas, gerando repercussões sobre a confiança e colocando em risco a estabilidade macrofinanceira”. Por isso, este organismo entende que a demora no “acesso a soluções de saúde abrangentes pode significar uma recuperação mundial incompleta e pôr em risco o sistema financeiro internacional”.

Com a integração económica global, “mesmo nas regiões onde a pandemia está sob controlo”, os resultados das empresas podem ser afectados pela ruptura das cadeias de produção. “E como o crescimento é um factor crítico para a estabilidade financeira, uma recuperação desigual e parcial pode prejudicar a saúde do sistema financeiro”, diz.

O FMI refere que, apesar de as pressões sobre a solvência das empresas terem sido limitadas até agora, o futuro “dependerá muito da evolução da pandemia e da amplitude e duração das políticas de apoio” público.

As taxas de incumprimento das grandes empresas estão abaixo de picos anteriores e as falências de empresas de menor dimensão “mantiveram-se baixas ou mesmo recuaram em alguns casos”. No entanto, alerta, o número de empresas avaliadas pelas agências de rating com uma notação de BBB– e que se encontram sob revisão numa perspectiva negativa “triplicou em todo o mundo desde o início da pandemia" E, nalgumas jurisdições (por exemplo, na União Europeia e nos Estados Unidos), “a possibilidade de haver novas revisões em baixa é elevada”, ao mesmo tempo em que na China a taxa de incumprimento das empresas públicas “no último trimestre de 2020 sugere que continua a ser prioritário” estar atento às “vulnerabilidades financeiras”.

O FMI reviu ligeiramente em alta, na terça-feira, as suas previsões de crescimento mundiais, passando a projectar uma variação do PIB global de 5,3% em 2021 (em vez de 5,2% antecipados em Outubro), à boleia da evolução económica nos Estados Unidos (antevê um crescimento de 5,1%, em vez de 3,1%). Para a região da moeda única, porém, prevê que a expansão da economia dos 19 países seja de 4,2%, um nível inferior aos 5,2% previstos há três meses.