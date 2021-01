Nuno Espírito Santo empata a estreia de Thomas Tuchel

No primeiro jogo como treinador do Chelsea, o alemão não conseguiu vencer o Wolverhampton em Londres.

A estreia de Thomas Tuchel como treinador do Chelsea não impressionou. O alemão, que substituiu Frank Lampard, comandou nesta quarta-feira pela primeira os “blues”, mas não conseguiu vencer: a jogar em casa, o Chelsea deixou-se empatar pelo Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

Com algumas surpresas no “onze” - Mason Mount e Timo Werner não foram titulares -, o Chelsea assumiu o domínio da partida desde o apito inicial, mas os “wolves”, com Pedro Neto, Daniel Podence, Rúben Neves, Nélson Semedo e Rui Patrício de início, foram sempre consistentes a defender.

Apesar de ter sido o Chelsea que mais procurou a vitória, na segunda parte o Wolverhampton beneficiou da melhor oportunidade na partida, mas isolado por Podence, Pedro Neto acertou na barra dos londrinos.

Com este empate, o Chelsea está num incómodo oitavo lugar, com 30 pontos, enquanto o Wolverhampton é 13.º, com menos sete pontos.