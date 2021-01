Tropeçar em pedras para lembrar o Holocausto. Associação quer trazer projecto para Portugal

O projecto nasceu na Alemanha, mas espalhou-se para vários países e, agora, o responsável pela associação cultural Rua da Judiaria, em Lisboa, quer trazê-lo para Portugal. As Stolpersteine (que significa “pedras em que se tropeça”) são um projecto do artista alemão Gunter Demning para celebrar as vítimas do nazismo e são exactamente o que o nome indica: pedras colocadas no chão, junto a locais com significado profundo para essas vítimas, com uma inscrição relativa à pessoa que pretendem lembrar.