Relógio do Apocalipse diz-nos que o mundo continua a 100 segundos do fim

O Relógio do Apocalipse não mexeu os ponteiros desde o ano passado: continua assim a 100 segundos do fim, anunciaram esta quarta-feira os especialistas da revista Bulletin of the Atomic Scientists. Este relógio é uma metáfora que alerta a humanidade sobre se está mais perto ou mais longe de se autodestruir com as suas decisões e tecnologias. No ano passado, em Janeiro, antes ter sido declarada a pandemia de covid-19, tinha ficado a 100 segundos antes da meia-noite, nunca estando tão perto do fim.

Os principais motivos apontados pelos cientistas durante a conferência de imprensa desta tarde (às 15 horas de Lisboa) transmitida online para esta decisão foram a pandemia de covid-19 e como ela nos mostrou como não estamos preparados para lidar com uma situação deste género, bem como ameaças como as alterações climáticas e as armas nucleares.

“Today, the Bulletin of the Atomic Scientists leaves the Doomsday Clock unchanged. It is 100 seconds to midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists #DoomsdayClock https://t.co/Vn178C3EPM pic.twitter.com/cQtNgWRt3h — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 27, 2021

Quando este relógio foi criado em 1947, o maior perigo para a humanidade estava nas armas nucleares. Em 2007, as alterações climáticas entraram pela primeira vez na decisão que é tomada todos os anos. Se em 2020 foi o ano em que esteve mais perto do fim, em 1991, com o fim da Guerra Fria, foi o que esteve mais longe da meia-noite, ficando então a 17 minutos do fim.

E quem decide se os ponteiros avançam ou recuam? Especialistas de várias áreas, como energia nuclear ou alterações climáticas, que, geralmente, também aconselham governos e agências internacionais. Há ainda um painel de cientistas (que inclui cientistas galardoados com o Prémio Nobel) que aconselha o primeiro grupo.