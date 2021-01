AstraZeneca diz que acordo com UE só obriga empresa a fazer “o máximo esforço” para entregar doses previstas

O braço-de-ferro entre a empresa farmacêutica e a Comissão Europeia dura há vários dias. Nesta quarta-feira há uma reunião entre as duas partes em conflito para discutir as razões para os atrasos na entrega da encomenda das vacinas.

Reagindo à pressão e críticas da Comissão Europeia (CE) sobre o atraso anunciado na entrega das vacinas durante o primeiro trimestre deste ano, o CEO da AstraZeneca veio publicamente esclarecer que o contrato feito com a União Europeia (UE) não refere nenhuma obrigação do número de doses a entregar nos prazos estabelecidos. O que está lá escrito é que a empresa se compromete a fazer os “melhores esforços” para cumprir a encomenda das vacinas, especificou Pascal Soriot numa entrevista ao diário italiano La Reppublica.

Os países europeus esperavam que a AstraZeneca, cuja vacina contra o coronavírus ainda não obteve a autorização de mercado da Agência Europeia de Medicamentos, fornecesse, até ao fim de Março, 80 milhões das 400 milhões de doses contratadas com a Comissão Europeia. Mas na semana passada a empresa informou Bruxelas de que, em função de constrangimentos nas suas unidades europeias que produzem estas vacinas, só estaria em condições de entregar cerca de 31 milhões de doses.

Nesta quarta-feira, ao final do dia, a CE deverá reunir-se (mais uma vez) com os responsáveis da empresa, depois de dois encontros em que as respostas da AstraZeneca às dúvidas do executivo comunitário foram consideradas “insatisfatórias”. Ao início da manhã, fontes comunitárias confirmaram ter recebido informação de que a empresa não tencionava participar na reunião, mas horas mais tarde a própria AstraZeneca garantiu que estaria representada no encontro do grupo de acompanhamento, que reúne membros da Comissão e dos Estados-membros. Mas o braço-de-ferro continua.

Na terça-feira, o administrador da empresa, Pascal Soriot, fez declarações aos media sobre o polémico processo que tem levado a uma dura troca de acusações. Numa entrevista ao La Republica, o responsável da empresa esclarece que no contrato celebrado com a UE não existe uma obrigação de entregar um determinado número de doses. O contrato da UE “é muito claro: o nosso compromisso é, e cito, ‘o nosso melhor esforço’”, esclarece.

Foto Pascal Soriot, o CEo da AstraZeneca REUTERS/Brenda Goh

Por outro lado, Pascal Soriot defende-se ainda da acusação de que a AstraZeneca estaria a “desviar” a sua produção para outros mercados. Segundo explicou, os prazos de entrega com o Reino Unido serão cumpridos apenas porque a encomenda daquele país foi feita cerca de dois meses antes do contrato com a UE. O contrato de aquisição conjunta da UE com a AstraZeneca foi fechado em Agosto e as encomendas dos Estados-membros foram colocadas em Outubro. A AstraZeneca e sua parceira da Universidade de Oxford terão assinado um acordo com o Governo do Reino Unido para cem milhões de doses e, lembra Pascal Soriot, o acordo da UE para 400 milhões de doses foi assinado três meses depois.

Nas declarações aos media, Pascal Soriot refere ainda que a empresa está a trabalhar para resolver os problemas e para optimizar a produção o mais depressa possível de forma a garantir que a vacina seja produzida na escala e ritmo exigidos. De resto, a AstraZeneca afirma ainda que compreende e partilha “a frustração” com o facto de os volumes iniciais de fornecimento da vacina à UE sejam, afinal, “menores do que o previsto”. “Há muitas emoções sobre as vacinas na Europa. É complicado”, refere o CEO ao diário italiano.

Os representantes do comité de acompanhamento da União Europeia reuniram-se duas vezes nesta segunda-feira com a empresa farmacêutica. No final, a comissária da Saúde, Stella Kyriakides, referia na sua conta oficial do Twitter que as discussões com a empresa resultaram em “insatisfação com a falta de clareza e explicações insuficientes”. “Os Estados-membros da UE estão unidos: os fabricantes de vacinas têm responsabilidades sociais e contratuais que precisam de manter. Com os nossos Estados-membros, solicitámos à AstraZeneca um planeamento detalhado das entregas de vacinas e quando é que a distribuição terá lugar nos Estados-membros”, escreveu.

A Comissão Europeia ia retomar o diálogo com a farmacêutica nesta quarta-feira esperando ter “respostas mais satisfatórias” para a pergunta essencial: porque é que a empresa não pode satisfazer o contrato que foi assinado, o que aconteceu às doses que foram compradas pelos países da UE?

Este conflito começou já na sexta-feira, quando a AstraZeneca, que desenvolveu a sua vacina com a Universidade de Oxford, avisou a UE de que não poderia cumprir os objectivos de fornecimento acordados até ao final do primeiro trimestre deste ano. A empresa justificou o atraso com problemas na produção, mas a justificação da empresa não convenceu a Comissão Europeia nem os Estados-membros e levantou a suspeita de que a AstraZeneca poderia estar a “desviar” a sua produção para outros mercados, como Estados Unidos da América, Reino Unido e Israel.

Neste momento, só duas das oito vacinas compradas pela União Europeia foram autorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), a da Pfizer e a da Moderna. A par da pressão dirigida às farmacêuticas, os chefes de Estado e Governo têm também exigido mais celeridade no processo de licenciamento. A vacina da AstraZeneca ainda espera a aprovação da EMA, que pode surgir nesta sexta-feira na reunião que já está agendada.