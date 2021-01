Rede de oxigénio do Amadora-Sintra entra em colapso. Doentes vão ser transferidos

A rede de oxigénio do Amadora Sintra entrou em colapso ao início da noite desta terça-feira, confirmou o PÚBLICO junto de fonte oficial. Esta situação obrigará à transferência de três dezenas de doentes que estavam nos cuidados intensivos para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital Militar.

A mesma fonte adianta ao PÚBLICO que o hospital tinha feito um reforço dos postos de oxigénio, mas que a rede de oxigénio baixou para níveis de risco: “A rede de oxigénio entrou em colapso: não foi um colapso total, mas obrigará à transferência de doentes.”

No total, estão a ser transferidos 30 doentes para outras localizações. O Amadora-Sintra, um dos hospitais com maior pressão provocada pela pandemia, já tinha feito a transferência de pacientes para o Algarve, na última semana.

Outra fonte adiantou ao PÚBLICO que a falha deu-se não por falta de oxigénio, mas por colapso da canalização numa das alas do hospital. A mesma fonte acrescentou que alguns doentes estão a ser transferidos para a Unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria.

O hospital de campanha, instalado no Estádio Universitário de Lisboa, “é uma das unidades que vão receber doentes com covid encaminhados pelo Hospital Amadora-Sintra, confirmou ao PÚBLICO o coordenador desta unidade, António Diniz, mas sem adiantar um número concreto. Esta unidade de apoio a doentes menos graves recebeu os primeiros doentes no sábado e a previsão é que esta terça-feira tivesse já cerca de 25 camas ocupadas. Isto sem contar com a situação inesperada que afectou o Hospital Amadora-Sintra.

O hospital de campanha tem 58 camas, das quais 23 têm saída de oxigenioterapia. “Disponibilizamos todas as camas vagas, que ainda são algumas”, disse o médico.

Em declarações à TVI24, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, diz que a situação do Amadora-Sintra “independentemente da pandemia é um pandemónio”. A responsável diz que apesar do reforço que o hospital fez à rede de oxigénio, não aceita “que se fez tudo o que se podia fazer”.