Ministério da Educação garante computadores até Março

Os 335 mil computadores que o Ministério da Educação (ME) anunciou já ter comprado, no âmbito do programa Escola Digital, vão chegar às escolas até ao final de Março, assegura a tutela. Estes equipamentos juntam-se aos 100 mil que foram entregues no 1.º período e serão suficientes para todos os alunos carenciados, a quem foi dada prioridade na distribuição.