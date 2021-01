GNR detecta padaria que mantinha 22 cães sem condições de higiene

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detectou uma padaria que albergava 22 cães, numa acção de fiscalização que teve lugar em Ponta Delgada, nos Açores. Este estabelecimento já tinha sido previamente encerrado por não cumprir as condições de higiene, mas as autoridades detectaram que os proprietários continuavam em actividade, desrespeitando as ordens das autoridades. Os animais estavam no interior da padaria em condições de insalubridade, tendo sido recolhidos 19 pelo Canil Municipal de Ponta Delgada no domingo, dia em que ocorreu a operação.

“Os cães estavam no sítio onde era fabricado o pão, não tendo também os requisitos essenciais para estes animais: o registo, a vacinação e o microchip”, explica ao PÚBLICO o oficial Bruno Faria, do departamento de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial dos Açores. Bruno Faria relata ainda a falta notória de condições de higiene no espaço, espelhadas nas fotografias recolhidas pela GNR.

Foto Local onde era fabricado o pão GNR

Em comunicado, a GNR adianta que a padaria se encontrava anexada ao domicílio dos proprietários, um homem e uma mulher de 59 e 63 anos, respectivamente. Os dois suspeitos foram identificados e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Ponta Delgada.

“Foram ainda identificados no local 22 cães, tendo sido recolhidos 19 pelo Canil Municipal de Ponta Delgada, devido à falta de condições do local e por existir risco higiossanitário relativamente à conspurcação ambiental, em virtude do número de animais exceder o número máximo de três cães adultos em cada habitação do domicílio”, explica o comunicado.

Foram apreendidos no local 11 quilos de massa levada, 100 quilos de farinha e 326 pães, com um valor estimado de 217. Dada a falta de condições de salubridade no local, todos os bens perecíveis foram destruídos.