Covid-19: Portugal regista mais 13.728 recuperados e 291 mortes, dois novos máximos

Portugal registou nesta terça-feira mais 10.765 novos casos de infecção pelo novo coronavírus (o que corresponde a um aumento de 1,7%) e 291 mortes, um novo máximo diário de óbitos desde o início da pandemia.

Em contrapartida, o número de novos recuperados ultrapassou o de novos casos, tendo sido identificadas nesta terça-feira mais 13.728 pessoas que recuperaram da doença, contabilizando-se agora um total de 475.485 recuperados. Nunca se registaram tantos recuperados em 24 horas — no dia 16 de Novembro, foram reportadas mais 17.089 recuperações, mas este valor resultou de uma mudança no sistema de análise de dados (que fez com que fossem acumulados 13.529 recuperados aos números daquele dia). Há ainda a registar menos 3254 casos activos de infecção, num total de 167.381.

Embora divulgados no boletim desta terça-feira da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de segunda-feira. O país ultrapassou os 11 mil óbitos acumulados por covid-19 (11.012), num total de 653.878 casos confirmados desde Março.

Lisboa e Vale do Tejo soma quase metade do total de novas infecções (54%) e óbitos reportados nesta terça-feira, com 5785 novos casos e 145 mortes, e a região norte contabiliza mais 2893 infectados (27%) e 68 óbitos.

Encontram-se internadas 6472 pessoas com a doença (mais 52), das quais 765 em unidades de cuidados intensivos (menos duas). Nunca houve tantos pacientes internados com covid-19 nos hospitais em Portugal desde que foi identificado o primeiro caso da doença no país, embora este seja o menor aumento diário de hospitalizações dos últimos 19 dias (desde 7 de Janeiro, data em que foram registadas mais 40 pessoas internadas com a doença). Além disso, o número de pessoas em cuidados intensivos já não baixava há quase duas semanas, desde o dia 13 de Janeiro.

As 291 vítimas mortais identificadas nos dados desta terça-feira incluem um homem entre os 30 e os 39 anos; dois homens e uma mulher entre os 40 e 49 anos; seis homens e cinco mulheres entre os 50 e 59 anos; 18 homens e quatro mulheres entre os 60 e 69 anos; 35 homens e 24 mulheres entre os 70 e 79 anos; e 90 homens e 105 mulheres (67% das mortes reportadas esta terça-feira) com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de óbitos.

A zona do país com maior número de infecções é o Norte, que regista 289.212 casos acumulados desde o início da pandemia. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 227.893 casos; o Centro, com 91.764 casos (mais 1407 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 22.724 casos (mais 339) e o Algarve, com 15.529 infectados (mais 203).

O arquipélago dos Açores regista um total de 3284 casos de infecção (mais 24) e a Madeira contabiliza 3472 casos (mais 114).

O Norte contabiliza um total acumulado de 4199 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, enquanto a região de Lisboa soma 4131 óbitos. Segue-se o Centro, com 1876 mortes (mais 55), o Alentejo, com 571 óbitos (mais 15), e o Algarve, com 178 mortes por covid-19 (mais seis). Os arquipélagos dos Açores e da Madeira reportaram mais um óbito por covid-19 cada, contabilizando agora 23 e 34 vítimas mortais, respectivamente.