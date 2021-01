Ex-ministro da Saúde do PS pede “sobressalto ético” nas prioridades de vacinação

No dia em que se soube que os titulares de órgãos de soberania começam a ser vacinados contra a covid-19 na próxima semana, o antecessor de Marta Temido no Ministério da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, escreveu um post no Facebook a pedir um “sobressalto ético”. Em declarações ao PÚBLICO, o ex-governante criticou que o grupo prioritário possa incluir funcionários da Assembleia da República, defendeu que primeiro-ministro, Presidente da República e do Parlamento e alguns ministros devem entrar na lista e concretizou que o que é preciso é bom senso. "Em tempo de escassez, o critério prioritário de vacinação deve ser a idade”, disse. “Apenas dessa forma poderemos atenuar a terrível situação do nosso país. Ficará, sem dúvida a faltar um, cada vez mais necessário, sobressalto ético"​, escreveu também na rede social.