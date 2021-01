Ensino à distância pode ser revisto no novo estado de emergência, diz IL

O Presidente da República pondera dar margem para que possam ser feitos “alguns ajustamentos” no ensino à distância no novo estado de emergência, nas escolas privadas e “eventualmente” nas escolas públicas, revelou aos jornalistas o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, no final da reunião por videoconferência que teve com Marcelo Rebelo de Sousa.

“O senhor Presidente da República falou de alguns ajustamentos que irá fazer — vamos ver em que termos é que isso pode acontecer — relativamente a essas matérias do ensino à distância quer nas escolas do ensino cooperativo e privado, quer eventualmente nas escolas do sector público”, disse o deputado, que criticou o “abuso de poder” do Governo que impôs o fecho de todas as escolas e proibiu o ensino à distância. Esta proibição foi criticada por Cotrim de Figueiredo: “O vírus não se apanha por Zoom”.

O deputado adiantou ainda não ficar espantado se o fecho das escolas escolas for prolongado, tendo em conta que até dia 8 de Fevereiro — data da suspensão actual das actividades lectivas —, já que até esse dia podem ainda não existir “conclusões suficientes” sobre o impacto daquele encerramento na evolução da pandemia.

Cotrim de Figueiredo adiantou também que o Presidente admitiu a possibilidade de a venda de livros voltar a ser possível nos estabelecimentos que vendem bens alimentares, “como aconteceu no primeiro confinamento”. Desta vez, o Governo proibiu a venda de livros e de outros bens, como por exemplo roupa, nas grandes superfícies.

O deputado afirmou ainda que, tendo em conta a gravidade da crise sanitária neste momento, “ninguém sabe o que há-de fazer a não ser um confinamento geral”, salientando que o partido aprova as medidas de restrição mas tem estado contra o estado de emergência por não concordar com os termos em que tem sido feito. “Admitimos que é possível a necessidade de confinamento geral e a cobertura legal do estado de emergência mas não este estado de emergência que dá poderes a mais”.

Marcelo Rebelo de Sousa começou esta terça-feira a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre a renovação do estado de emergência que o Parlamento discute na próxima quinta-feira.

O actual estado de emergência termina no dia 30 de Janeiro, pelo que o próximo estado de emergência (o décimo) deverá vigorar entre 31 de Janeiro e 14 de Fevereiro, caso mantenha a regra dos 15 dias.

Porém, este enquadramento deverá voltar a ser prolongado, visto que o Parlamento já agendou um novo plenário para 11 de Fevereiro para o mesmo efeito, o que indica que o estado de emergência poderá vigorar todo o mês de Fevereiro.