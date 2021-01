Novos Talentos Fnac procuram “explosão de talento nacional”

Arrancou a fase de candidaturas para o concurso Novos Talentos Fnac. O desafio lançado aos apaixonados por cinema, escrita, fotografia, ilustração e música estende-se, agora, aos aficionados por videojogos.

As inscrições decorrem até 30 de Abril, no site Novos Talentos Fnac. Em cada categoria, o júri premiará o vencedor com um cheque de 1500 euros e destacará duas menções honrosas. Os três destacados terão, ainda, mais prémios específicos para cada tema.

Para a candidatura à nova categoria de videojogos é necessário entregar uma build do jogo (versão compilada do software) para PC ou Mac, um trailer do jogo e três minutos de vídeo de gameplay do mesmo. O vencedor receberá, além do cheque, um monitor HP OWEMN X25, uma licença de um ano na plataforma Unity e verá a criação do seu jogo exposta nos fóruns FNAC.

Do júri das várias categorias fazem parte nomes como o cineasta Tiago Guedes, a escritora Dulce Maria Cardoso, o fotógrafo Mário Cruz, a ilustradora Catarina Sobral, Rui Miguel Abreu, fundador da Rimas e Batidas, e Isaque Sanches, programador e produtor de videojogos.

A participação está aberta a todos os residentes em Portugal com 18 anos ou mais. Os vencedores serão anunciados na cerimónia de entrega de prémios, em Junho de 2021.

O regulamento completo do concurso pode ser lido aqui.