Carris reduz oferta e põe autocarros a circular no horário de Verão

A partir desta quarta-feira, 27 de Janeiro, os autocarros da Carris vão passar a circular nos dias úteis com os horários de Verão, anunciou a empresa. No entanto, há algumas excepções: as carreiras 706, 711, 726, 729, 735, 758, 767 e 781 funcionarão, durante a semana, com horário de férias escolares.

“Com o agravamento da situação epidemiológica provocada pela pandemia covid-19, e a consequente suspensão por parte do Governo das actividades educativas e lectivas de todos os estabelecimentos de ensino, bem como de um conjunto adicional de actividades económicas, a Carris vai adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte do momento, salvaguardando a segurança para todos aqueles que continuam a ter de se deslocar de e para o trabalho”, nota a empresa em comunicado.

Segundo refere a empresa municipal que assegura o transporte rodoviário público em Lisboa, foi registada na semana passada uma quebra de 23% na procura nos dias úteis, que a Carris considera que se agravará com as medidas mais restritivas que foram introduzidas pelo Governo.

É a terceira vez que a Carris ajusta a oferta em pouco mais de uma semana. Quando foi anunciado o novo confinamento geral, a transportadora comunicou que ia aplicar os horários de Verão em toda a rede. ​Recuou depois nessa decisão que, de resto, motivara já críticas dos deputados do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Lisboa. No entanto, perante o encerramento das escolas por pelo menos 15 dias, volta agora ao plano inicial.

Nesse sentido, também as carreiras de bairro 22B, 31B, 32B, 43B, 44B, 58B, 70B, 73B, 76B e 79B serão suprimidas, assim como a linha de eléctrico 24 e o Elevador de Santa Justa.

Além destes, também as carreiras 716, 720, 732 e 797 não estarão a funcionar ao fim-de-semana e feriados.

Com esta alteração nos horários dos dias úteis, a empresa diz que manterá 91% do serviço quando comparado com o horário de Inverno. “Estes horários vão manter-se em vigor enquanto durarem as medidas de confinamento, no entanto a Carris continuará a fazer uma monitorização diária e os ajustes necessários para garantir que o serviço é oferecido com segurança a todos os clientes”, nota.