Lisboa: hotel Marriott cria pacote de confinamento

É a “pensar na actual realidade em que vivemos” que o Lisbon Marriott Hotel, quatro estrelas na avenida dos Combatentes, “convida os portugueses a uma experiência única fora de casa”. O novo “pacote de confinamento Getaway” inclui opções que começam nos 60 euros.

“Seja em regime de teletrabalho ou apenas de descanso”, explica o hotel, a oferta criada para este período de elevadas restrições, em que muitos hotéis optaram por fechar portas, propõe pernoitar por, garantem, “metade do preço”.

O programa é destinado a duas pessoas alojadas num quarto do segmento Deluxe e inclui pequeno-almoço aos fins-de-semana, 20 euros de crédito em comidas e bebidas, além de parque privativo.

O programa faz parte do leque de ofertas diversificadas que esta unidade hoteleira tem vindo a criar, incluindo-se “promoções para estadias longas” e “quartos transformados em escritórios”.

Nas mais-valias promovidas, incluem-se a vista para um vasto jardim tropical e piscina, “almoço e jantar no conforto do quarto” - sendo que este último não está incluído no preço do pacote de confinamento. Nas propostas de menu há refeição completa, da sopa à bebida, entre 20 e 30 euros.

Para as famílias que queiram ir acompanhadas do seu cão, assinale-se que no final do Verão o Marriott alfacinha passou a permitir que os fiéis amigos de quatro patas passassem a dormir nos quartos com os donos (há um adicional de 20 euros para limpeza e preparação do quarto).

Segundo o hotel, a proposta “abrange todos os cuidados necessários para a prevenção da covid-19”, garantindo-se que cumpre “todas as medidas de segurança e higiene exigidas pela Direcção-Geral de Saúde e Marriott International”.