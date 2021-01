AdC alerta Finanças para riscos para a concorrência no concurso do IVAucher

Depois de ter recomendado ao Governo que assegurasse a compatibilidade do programa de incentivo ao consumo IVAucher com diferentes sistemas de pagamento, a Autoridade da Concorrência reafirmou ao Ministério das Finanças sua preocupação com a possibilidade de a SIBS (dona da rede Multibanco) reforçar ainda mais o seu peso no mercado de serviço de pagamentos português.