Mirpuri Racing confirma entrada na The Ocean Race Europe

O barco português “Racing for the Planet” é primeiro a garantir a presença na competição que terá o Atlântico Norte como ponto de partida e o Mediterrâneo como porto de chegada.

A Fundação Mirpuri confirmou nesta terça-feira que o “Racing for the Planet”, um veleiro VO65, vai participar na The Ocean Race Europe. A prova deverá iniciar-se no final de Maio e terá no máximo cinco regatas com a costa europeia no Atlântico Norte como ponto de partida e o mar Mediterrâneo como porto de chegada.

O anúncio da entrada da Mirpuri Foundation Racing Team na The Ocean Race Europe acontece no dia da abertura das inscrições e as “boas-vindas” ao barco português, o “primeiro a entrar” na regata, foi dado por Phil Lawrence, o director da The Ocean Race: “Esta é uma equipa com a ambição de competir ao mais alto nível dentro e fora de água.”

Do lado da equipa portuguesa, Paulo Mirpuri, presidente da Fundação Mirpuri, salienta que “apresentar oficialmente” inscrição “para a The Ocean Race Europe é um marco significativo para a Mirpuri Foundation Racing Team”, após “doze meses muito desafiante para todos”.

Por esse motivo, segundo Paulo Mirpuri, o “desporto deve continuar não só a desempenhar uma função crucial” na recuperação, “como a assumir o seu papel na defesa incondicional da natureza contra as alterações climáticas, e pela sustentabilidade”.

“À medida que continuamos a lutar contra a covid-19, não devemos esquecer a batalha que todos enfrentamos contra as mudanças climáticas. Para nós, a mensagem não muda: estamos ‘racing for the planet’ [a correr pelo planeta]”, concluiu o presidente da Fundação Mirpuri.

A liderar o VO65 de bandeira portuguesa que terá objectivos desportivos ambiciosos, estará Yoann Richomme, que já venceu as míticas regatas Solitaire du Figaro e Route do Rhum. O consagrado velejador francês considera que a The Ocean Race Europe “será certamente uma regata desafiante” e “à altura do esforço e determinação” da Mirpuri Foundation Racing Team.

“Com uma equipa de velejadores e de tripulação em terra muito experiente, a nossa abordagem à regata europeia não difere da The Ocean Race. Queremos vencer e a nossa preparação reflecte isso mesmo”, revela Yoann Richommeo, skipper da equipa com base em Cascais.

A The Ocean Race Europe deverá iniciar-se no final de Maio e terá no máximo cinco regatas com a costa europeia no Atlântico Norte como ponto de partida e o mar Mediterrâneo como porto de chegada. A rota ainda não está definida e deverá ser anunciada em breve.

A edição inaugural da regata europeia da The Ocean Race, que contará com barcos das classes VO65 e IMOCA 60, marcará o início de um ciclo de dez anos, com as próximas três edições da The Ocean Race já agendadas para 2022/23, 2026/27 e 2030/31.

O plano original dos organizadores da antiga Volvo Ocean Race era intercalar a The Ocean Race Europe entre edições da versão intercontinental a partir de 2023, mas a pandemia obrigou a reorganizar o plano que os responsáveis pela mais importante regata de circum-navegação por equipas tinham inicialmente delineado.