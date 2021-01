João Cancelo empurra Manchester City para o topo da Liga inglesa

Assistiu para o primeiro e marcou o segundo. Foi assim a noite de João Cancelo na Liga inglesa, nesta terça-feira, num jogo em que o português encaminhou o Manchester City para uma vitória tranquila, por 0-5, no terreno do West Bromwich.

Com este triunfo, na jornada 20 da Premier League, o City subiu à liderança da tabela, com 41 pontos, mais um do que o Manchester United.

O lateral português – titular, tal como Bernardo Silva e Rúben Dias – assistiu Gundogan para o primeiro golo, aos 6’, e marcou ele próprio o segundo, aos 23’, neste grande remate em jeito.

O médio turco Gundogan confirmou o estatuto surpreendente de melhor marcador da equipa (nove golos na época), aos 30’, e Mahrez marcou o quarto golo, aos 46’. E o jogo estava resolvido ao intervalo.

A segunda parte ainda trouxe golo de Sterling, aos 57’, mas foi uma mera formalidade para fechar a mão-cheia e para confirmar a má defesa do West Brom. A equipa continua na zona de descida, com uns embaraçosos 48 golos sofridos - bem mais do que qualquer outra equipa.

Desta jornada 20 destaque também para o triunfo do Arsenal no terreno do Southampton, por 1-3. O adversário do Benfica na Liga Europa começou a perder, com um golo de Armstrong, mas deu a volta ao jogo com golos de Pépé, Saka e Lacazette.