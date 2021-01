Duelo de extremos no Bessa

Último contra primeiro e treinador com décadas de experiência contra treinador que acabou de chegar. Será um duelo de extremos aquele que irá acontecer nesta terça-feira (21h15, SPTV1) no Bessa entre Boavista e Sporting, um duelo entre uma equipa que só ganhou uma vez em catorze jornadas e outra que ainda só perdeu seis pontos em 42 possíveis. E será o primeiro confronto entre o mais experiente dos técnicos portugueses, Jesualdo Ferreira, e um dos mais jovens da I Liga, Rúben Amorim, que ainda não tinha nascido quando o seu adversário desta terça-feira começou a treinar.

Os “leões” apresentam-se nesta 15.ª jornada poucos dias após a conquista da Taça da Liga e com um percurso quase perfeito no campeonato, ainda invencível e com apenas três empates (FC Porto, Famalicão e Rio Ave), e com a garantia que será líder quando receber o Benfica na próxima segunda-feira em Alvalade. Mas terá no Bessa um desafio adicional de jogar sem o seu melhor marcador, Pedro Gonçalves (12 golos no campeonato), expulso na final da Taça da Liga.

O inverso acontece com o Boavista. A renovação total do plantel, com a contratação de alguns nomes sonantes e a aposta numa equipa técnica liderada por Vasco Seabra pouco rendeu – a única vitória no campeonato aconteceu à sexta jornada, um convincente 3-0 no Bessa frente ao Benfica, mas esse resultado só deu crédito ao técnico até meados de Dezembro, com Seabra a sair após a eliminação na Taça de Portugal frente ao Estoril. Jesualdo Ferreira voltou ao activo depois da curta e não muito feliz passagem pelo paulista Santos, mas ainda não conseguiu meter o Boavista a ganhar – foram três empates e duas derrotas com Jesualdo.

Amorim não se deixa iludir pela aparente fragilidade do Boavista na recepção ao líder. “O mister Jesualdo Ferreira é o treinador mais experiente a jogar em 4x3x3, e o Boavista terá menos responsabilidade do que a jogar com o Tondela. Não tem nada a perder e temos de estar preocupados com isso. Numa semana jogamos com Boavista e Benfica e o oxigénio que ganhámos pode perder-se de um momento para o outro”, alertou o técnico sportinguista, para quem a conquista da Taça da Liga já é passado: “Foi um título muito bom, soube bem naquele dia, mas já não sabe a nada.”

Do lado do Boavista, o seu experiente treinador de 74 anos vai reencontrar-se com um dos seus antigos empregadores – foi coordenador técnico do futebol “leonino” e, depois, treinador da equipa principal em 2012-13, na transição de Godinho Lopes para Bruno de Carvalho. Jesualdo reconhece a qualidade do actual líder do campeonato, mas acrescenta que isso até pode ser bom para o Boavista: “É uma equipa inteligente, com um treinador que criou uma equipa competitiva, que jogo a jogo foi capaz de chegar a melhores rendimentos. É adversário muito forte mas pode ser o melhor desafio para nós, tudo de bom que possamos fazer amanhã vai reverter a nosso favor.”