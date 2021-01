Desvario de Zlatan Ibrahimovic “rouba” derby ao AC Milan

No duelo milanês, quem acabou a sorrir foi o Inter de Milão, que aproveitou a expulsão de Ibrahimovic para seguir para as meias-finais da Taça de Itália.

39 anos, rugas de expressão indisfarçáveis, golos e desvarios comportamentais. Com quase quatro décadas de vida, Zlatan Ibrahimovic continua a ser o que sempre foi: um jogador previsível na qualidade que nunca se esfuma e imprevisível nos desvarios mentais que não desaparecem com a idade.

Nesta terça-feira, o sueco poderia ter colocado o AC Milan nas meias-finais da Taça de Itália, resolvendo o derby de Milão frente ao Inter, mas, apesar de ter marcado um golo, acabou por hipotecar tudo com uma expulsão.

Quem sorriu com o desvario do sueco foi o Inter, que aproveitou a superioridade numérica para virar o resultado e triunfar por 2-1.

Voltando a Zlatan, comecemos pelo que fez de bom. Marcou aos 31’ – recebeu à entrada da área e, com tranquilidade e paciência, esperou pelo melhor momento para rematar cruzado –, chegando aos 14 golos em 15 jogos na temporada (média de quase um golo por jogo). Mas o destaque ao “Benjamin Button do futebol” não se fica pelos golos na época ou sequer pelo golo desta terça-feira.

Frente ao Inter, Ibrahimovic não olhou para os 39 anos como uma desculpa para gestão física. O sueco desgastou-se na pressão aos centrais do Inter, esteve sempre presente na própria área para defender cantos – e fez dois cortes importantes – e, mesmo quando recuava para defender, saía em sprints para o contra-ataque. Impressionou.

Depois, veio o lado mau. O sueco arranjou tempo para se pegar com Lukaku e chegou mesmo a desafiar o belga a continuarem a discussão no balneário. Felizmente, houve intervalo pouco depois.

Já na segunda parte, Zlatan provou que, aos 39 anos, tem todas as características intactas – do talento ao físico, passando pela personalidade conflituosa, provocatória e até mesmo inconsciente. Já com amarelo, o sueco fez uma falta desnecessária e foi expulso. Tudo, em Zlatan, continua como sempre foi e isso prejudicou a equipa.

O Inter até nem foi particularmente forte até então, mas somou oportunidades de golo após a expulsão de Zlatan Ibrahimovic. Aos 70’, o português Rafael Leão teve uma abordagem imprudente em “carrinho” e derrubou Barella. Penálti assinalado pelo árbitro e convertido em golo por Lukaku – o belga ajudou a expulsar Zlatan e ainda fez o golo do Inter.

Já aos 90+7’, Christian Eriksen marcou de livre directo e tratou de dar sorrisos ao Inter e pesadelos a Ibrahimovic – foi por ele que passou esta derrota do AC Milan.