Quinzena’21: ir além da arquitectura

Para a Quinzena’21, Paulo Moreira convidou uma curadora, a jovem arquitecta Catarina de Almeida Brito, e discute-se arquitectura contemporânea, da habitação à saúde, da intervenção cívica à comunicação, do urbanismo à renaturalização, da Europa ao Peru, tudo online .

O Instituto está por estas duas semanas a promover a 3.ª edição da Quinzena, a iniciativa que anualmente decorre entre 20 de Janeiro e 7 de Fevereiro — as datas da apresentação e da aprovação, em 1955, do projecto de Júlio de Brito para os armazéns farmacêuticos do Instituto Pasteur.