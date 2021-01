“As pessoas não são de extrema-direita. Deram foi um grito anti-sistema”

O céu cinzento que cobre as ruas limpas e ordenadas do centro da vila de Cascais ameaça chuva, mas as poucas pessoas que vieram à rua não parecem ter pressa. E se a maioria ignora, por enquanto, o assinalável resultado de André Ventura nesta freguesia irmanada com o vizinho Estoril — quase cinco mil votos —, esta quase vitória também não espanta muitos numa autarquia que tem vindo a ser governada pelo CDS. Marcelo mora ali a dois passos e venceu a disputa, claro, mas o que significam os 18,2% do segundo classificado nesta autarquia?