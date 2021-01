População cigana mobilizou-se mais do que nunca para votar

Resultados de André Ventura provocam apreensão, sobretudo no Alentejo, onde activistas julgam ter pesado mais a ciganofobia do que qualquer outro factor.

Apesar do inédito esforço de mobilização, os resultados das eleições presidenciais nem deixaram dormir alguns membros da população cigana, como Luís Romão, da associação Sílaba Dinâmica. “Uma tristeza enorme” saber que só ali, no seu concelho de residência, em Elvas, André Ventura obtivera 2086 votos, 28,8% do total.