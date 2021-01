A ministra da Saúde anunciou nesta terça-feira a chegada de mais 90 mil doses da vacina da Pfizer, cumprindo-se o previsto. Marta Temido revelou também, em conferência de imprensa, que mais de 255 mil pessoas já fizeram pelo menos uma dose da vacina. Pessoas com mais de 50 anos e com doenças associadas começam a ser vacinadas na próxima semana.

“Até dia 25 – ou seja, hoje – já tinham sido vacinadas mais de 160 mil profissionais e residentes de estruturas residenciais para idosos e da rede de cuidados continuados integrados, prevendo-se que esta semana termine a vacinação nestas estruturas de acordo com o objectivo fixado”, disse a ministra.

Na próxima semana, anunciou, irá avançar-se para a vacinação de outros grupos prioritários, como previsto na estratégia de vacinação contra a covid-19, como elementos da emergência pré-hospitalar, forças de segurança e titulares de órgãos de soberania. Assim como as pessoas com mais de 50 anos com determinadas doenças associadas a maior risco de agravamento de doença e mortalidade associada à covid-19.

“Na semana que vem inicia-se também a vacinação de pessoas com mais de 50 anos e com cormobilidades identificadas como tendo maior risco de internamento ou de desfecho fatal”, disse a ministra, especificando que se trata de doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva crónica.

A identificação destas pessoas começa a ser feita na próxima semana, através dos cuidados de saúde primários ou unidades privadas do sector privado e social, caso estes doentes não sejam seguidos pelo SNS.

Há ainda outra novidade. Marta Temido revelou que o plano de vacinação contra a covid-19 vai também ser revisto de forma a cumprir-se o objectivo traçado pela Comissão Europeia de se ter vacinados em Março até 80% idosos com mais de 80 anos e até 80% dos profissionais de saúde.

“Neste contexto, o Ministério da Saúde e as suas estruturas estão a trabalhar na actualização do plano e ainda hoje ou no decorrer desta semana a actualização será realizada para se ter este novo grupo, que acresce aos já definidos”, disse Marta Temido.

Decorrido um mês desde o início da vacinação, e num balanço do que foi feito até agora, a ministra revelou que se espera que “até ao final deste mês estejam vacinados cem mil profissionais de saúde, considerados prioritários pelos serviços”, do SNS, INEM, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, dos hospitais das Forças Armadas, Instituto de Medicina Legal, dos serviços de saúde prisionais e também das unidades privadas e do sector social “que estejam a receber ‘doentes covid’ em colaboração com o SNS”.