Doentes com síndromes respiratórios devem ir aos Centros de Saúde, pede Marta Temido

A ministra da Saúde assume que a sobrecarga vai continuar e apela aos utentes com síndromes respiratórios que se dirijam aos centros de saúde em vez dos hospitais. “A situação de sobre-esforço dos hospitais do SNS é real”, afirmou Marta Temido, referindo que o ministério tem acompanhado o esforço dos hospitais e dos profissionais em aumentar camas de enfermaria e de UCI. Sobre as medidas em curso, “por um lado, os hospitais escalaram ao máximo os seus planos de contingência e ultrapassaram já muito aquilo que eram os níveis máximos dos seus planos na grande maioria dos casos”.

Mas é preciso continuar a aumentar a resposta à covid-19, disse a ministra, referindo alguns exemplos. “Hoje [segunda-feira] o Hospital Garcia de Orta inicia o funcionamento de mais uma ala de 33 camas que visitámos na semana passada e que estava dependente da disponibilidade de recursos de enfermagem. Aliás, a maioria das camas que temos preparadas para abrir carecem, de facto, de recursos enfermagem”, assumiu Marta Temido.

Também o hospital de campanha instalado em Lisboa, no Estádio Universitário, deverá passar ainda esta semana das 20 camas activas para as 58, o máximo previsto até agora. “Tem sido realizado um trabalho de preparação do alargamento desta estrutura para mais 100 camas de resposta. Exige que recursos humanos, concretamente de enfermagem, que estão alocados a outras áreas sejam afectos a estas estruturas e isso é mesmo o mais difícil.” Adicionalmente, está previsto que o reforço do hospital das Forças Armadas em Lisboa comece hoje com 30 camas de um total de 140.

“Também as instituições dos grupos privados, concretamente na zona de Lisboa e Vale do Tejo, estão a trabalhar com o Ministério da Saúde no sentido de abrir mais camas além daquelas que tinham convencionadas. Concretamente algumas de cuidados intensivos”, acrescentou. Marta Temido salientou que continuam “a trabalhar no sentido de uma melhor gestão dos internamentos e de um encaminhamento eficiente dos doentes internados em hospital para outras respostas, sejam estruturas de retaguarda sejam domicílios”.

A grande pressão levou Marta Temido a deixar um apelo, repetindo o que o Hospital Garcia de Orta, em Almada, já tinha feito no fim-de-semana. “O que pedimos é que os utentes que tenham necessidade de se dirigirem aos serviços de saúde o façam especialmente tendo presente que os centros de saúde são a primeira porta.”

“Existem atendimentos à doença respiratória em todos os agrupamentos de centros de saúde e se houver necessidade, serão encaminhados para os hospitais. Mas neste momento precisamos de um esforço de todos durante mais uma semana, durante mais dez dias para conseguirmos vencer este momento ainda crítico”, pediu a ministra.

Fim das máscaras comunitárias?

“Ontem [domingo] dirigimos uma questão à DGS [Direcção-Geral da Saúde], eu própria, se as medidas de saúde pública podem precisar de ser adaptadas. Não há ainda recomendações adicionais, concretamente em relação ao uso das máscaras ao nível do Centro Europeu de Controlo de Doenças e, como é sabido, temos sempre alinhado as nossas posições com as recomendações internacionais. Estamos muito atentos e logo que haja alguma informação que coloque alguma necessidade de adaptação, fá-lo-emos”, disse a ministra da Saúde, esta segunda-feira, em conferência de imprensa de balanço ao plano de vacinação contra a covid-19.

Marta Temido tinha sido questionada sobre novas medidas por causa das novas variantes do vírus que se mostraram mais transmissíveis, nomeadamente as do Reino Unido e da África do Sul, ambas já foram identificadas em Portugal pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa). Facto que a ministra lembrou em sobretudo em relação à variante britânica, referindo que é “muito preocupante, na medida em que se indicia que o país esteja a ser mais atacado por esta nova variante do que outros congéneres”.

“O recomendado é a máxima prudência. Este vírus não tem parado de nos surpreender negativamente. É essencial que todas as medidas continuem a ser cumpridas”, afirmou a ministra da Saúde, que assumiu que a sobrecarga nos hospitais do SNS é grande e vai manter-se assim por pelo menos mais dez dias. Segundo o boletim da DGS desta segunda-feira, nas últimas 24 horas registaram-se mais 303 doentes com covid-19 internados, dos quais 25 em unidades de cuidados intensivos (UCI).