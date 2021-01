Marcelo ganha na diáspora, Ana Gomes destaca-se na Europa e Ventura em África

Como nos 308 concelhos do país, Marcelo Rebelo de Sousa ganhou nos menos de 28 mil votos já apurados no estrangeiro, num censo que contava com 1,47 milhões de eleitores. André Ventura foi segundo em África, mas os portugueses residentes na Europa preferiram Ana Gomes ao líder do Chega e até a Marcelo, como aconteceu em Berlim (Ana Gomes 233 votos, Marcelo 210).