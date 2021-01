Distrito do Porto foi decisivo para dar o segundo lugar a Ana Gomes

Na disputa pelo segundo lugar das presidenciais, o distrito do Porto deu um contributo decisivo para a vantagem de Ana Gomes face a André Ventura. Foram mais cerca de 53 mil votos os que a socialista conquistou acima dos que o candidato do Chega, permitindo-lhe consolidar a segunda posição atrás do vencedor Marcelo Rebelo de Sousa.

Em todo o distrito do Porto, Ana Gomes obteve 15,5% dos votos enquanto Ventura se ficou pelos 8,4%, uma distância que é superior à da média nacional. Essa distância foi alargada no concelho do Porto onde a candidata independente chegou aos 20% e o líder do Chega obteve 8,6%. Apesar de ter ficado em segundo lugar em todos os concelhos do distrito, a candidata apoiada pelo PAN e Livre ficou também mais destacada à frente de Ventura em Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Vila do Conde e Gondomar.

Nos resultados globais em todo o território, a candidata independente registou 12,9%, mais um ponto percentual do que o líder do Chega, e mais 45 mil votos.

Em 11 distritos, André Ventura ficou em segundo lugar. Não foi também o caso de Lisboa, embora a margem de diferença tenha sido menor do que no Porto. Ana Gomes ficou perto dos 15% (com 14,52%), conquistando 139 mil votos, deixando André Ventura em terceiro lugar com 123 mil votos. Ana Gomes também ficou à frente do candidato do Chega no distrito de Aveiro com uma vantagem de cerca de seis mil votos, tendo alcançado 11,8% da votação.

O distrito de Braga também ajudou ao desempenho da socialista ao representar mais 5499 votos, assim como o de Coimbra, em que obteve mais 4716 votos do que André Ventura.

Já Portalegre foi o distrito que mais distanciou André Ventura de Ana Gomes, com quase 10 pontos percentuais de vantagem.

Nos Açores, onde o Chega é apoio parlamentar do governo regional liderado pelos sociais-democratas, Ana Gomes ganhou a André Ventura, com uma diferença inferior a 1500 votos. Já na Madeira, a ordem dos candidatos inverteu-se, com Ventura a superar Ana Gomes por mais de dois mil votos, mas ambos com resultados inferiores a 10%.

Ao longo da noite eleitoral, os lugares de André Ventura e de Ana Gomes foram-se alterando. O candidato do Chega começou com vantagem em relação à socialista, mas à medida que foram sendo contados os votos nas freguesias maiores essa superioridade foi-se esfumando.