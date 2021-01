David Justino: “Com este Chega é impossível conversar”

O vice-presidente do PSD, David Justino, aconselha “calma” na leitura dos resultados de André Ventura nestas presidenciais e considera que o seu partido “não está refém” do Chega, afastando conversações com André Ventura.

Com um resultado de 11,9%, André Ventura avisou o partido de Rui Rio de que “não haverá Governo sem o Chega”. David Justino, em declarações na TSF, afastou a ideia de dependência. “Não me sinto nada refém, nem o PSD está refém. André Ventura representa o pior do que há na política portuguesa”, afirmou o dirigente nacional.

No Verão do ano passado, Rui Rio assumiu uma posição condicionada sobre conversações com o Chega, admitindo essa possibilidade caso o partido se moderasse. David Justino não vê que esse caminho seja possível neste momento: “Com este Chega é impossível conversar, entendermo-nos sobre seja o que for”.

O vice-presidente do PSD sustentou que não se pode “diabolizar nem empolar” o Chega, lembrando que André Ventura “prometeu ir à segunda volta e perdeu, prometeu ter mais votos que a esquerda e perdeu, prometeu ter mais votos que Ana Gomes e perdeu”. No entanto, no discurso de ontem à noite, “parecia que tinha sido o eleito para Presidente da República”, observou.

Lembrando que o resultado “confirmou o que diziam as sondagens”, David Justino sublinhou que é preciso que “a votação de André corresponda à votação no Chega”. Embora considere que é necessário respeitar e compreender os motivos que levaram os eleitores a votar em Ventura, o vice-presidente social-democrata põe travão no avolumar do Chega: “Vamos lá com calma”.

No mesmo momento, também o presidente do PS, Carlos César, falou à TSF. Depois de ouvir David Justino, o socialista que foi presidente do governo regional dos Açores disse ter registado a declaração do seu interlocutor sobre Ventura, considerando que, a ser assim, “como é que o PSD vai negociar com o pior que há na política portuguesa”. Carlos César observou, no entanto, que foi o próprio Rui Rio que falou sobre André Ventura na noite eleitoral ao detalhar como é que o candidato derrotou o PCP e em que zonas do país.

Recorde-se que o governo açoriano, actualmente liderado por uma coligação entre o PSD, o CDS e o PPM, tem um acordo de incidência parlamentar com o Chega e a Iniciativa Liberal. Isto aconteceu já depois de Nuno Morais Sarmento, outro vice-presidente do partido, ter dito que o Chega é um partido de posições xenófobas.