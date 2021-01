Milhares de tractores avançam sobre Nova Deli em protesto contra reforma agrária

Caravanas de tractores entupiram uma auto-estrada crucial no Norte da Índia esta segunda-feira quando dezenas de milhares de agricultores em protesto contra a reforma agrária rumaram em direcção à capital para os festejos do Dia da República.

A Índia celebra a sua fundação como república na terça-feira com um desfile militar no centro histórico de Nova Deli, mas os agricultores, que exigem a reversão dos planos de desregulação do primeiro-ministro Narendra Modi, planeiam fazer a sua própria demonstração de força.

“Vamos dar uma lição a Modi que ele nunca irá esquecer”, disse um dos manifestantes, que guiou o seu tractor desde o distrito de Ludhiana no Punjab (mais de 300 km). O homem de 35 anos, que cultiva quatro hectares de terra, pediu para não ser identificado.

Altifalantes emitiam canções antigovernamentais enquanto a longa procissão de veículos avançava pela Auto-estrada Nacional 44, acompanhada de dezenas de cozinhas comunitárias que forneciam refeições e bebidas quentes para contrariar o frio do Inverno.

Os agricultores, oriundos sobretudo dos estados agrícolas do Punjab e do vizinho Haryana, bloquearam as entradas em Nova Deli durante cerca de dois meses para protestar contra três novas leis que dizem vir a prejudicar os seus rendimentos e ajudar as grandes empresas.

Os sindicatos estão a pedir a reversão das leis, depois de terem rejeitado uma proposta governamental para suspender as medidas que o Governo diz que vêm promover passos muito necessários para aumentar os rendimentos dos agricultores.

Várias rondas de negociações com o Governo de Modi fizeram poucos progressos, e os manifestantes agora pretendem subir a parada com a marcha que se irá seguir ao desfile militar de terça-feira.

Os principais dirigentes e militares de topo participam na parada anual, envolvida em fortes medidas de segurança, para marcar o dia em que a Constituição indiana entrou em vigor, em 1950.

Durante o fim-de-semana, a polícia disse que iria autorizar que pelo menos 12 mil tractores pudessem percorrer a estrada de cem quilómetros ao redor da capital, embora tenha recebido alguns alertas dos serviços de informação sobre possíveis tentativas para perturbar o protesto pacífico dos agricultores.

Um dos grupos pediu aos seus membros para evitarem a violência com instruções detalhadas para a acção desta terça-feira. “Lembrem-se, o nosso objectivo não é conquistar Deli, mas ganhar o coração das pessoas deste país”, dizia o documento.

No estado ocidental de Maarastra, milhares de agricultores também se encontravam a caminho para se reunirem numa cerimónia de arriar da bandeira na terça-feira em Bombaim, a capital financeira da Índia.

“Estamos aqui para apoiar os agricultores em Deli, para mostrar que os agricultores em todo o país estão contra as leis agrícolas”, disse o líder dos protestos no estado, Ashok Dhawale.