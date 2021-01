“Foram os melhores dias da minha vida”

Hossam el-Hamalawy é jornalista e membro dos Socialistas Revolucionários do Egipto desde os anos 1990, quando era universitário. Em 2006, começou um blogue que se tornou uma fonte de mobilização contra o regime.

Escrevi um post no blogue a 31 de Outubro de 2010 a dizer que havia alguma coisa no ar, que estávamos a caminhar para uma insurreição. Não foi por saber ler o futuro ou por ter uma inteligência extraordinária. Era a única conclusão lógica para qualquer pessoa que tivesse seguido de perto a dissensão no Egipto ao longo da década anterior, a partir de 2000.