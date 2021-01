Covid-19: Presidente do México infectado com o novo coronavírus

O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou no domingo que está infectado com o vírus SARS-CoV-2, no final da semana mais mortífera no país desde o início de uma pandemia que tem levado aos limites os serviços de saúde na capital mexicana.

López Obrador, de 67 anos, foi um conhecido fumador até 2013, ano em que sofreu um ataque cardíaco. Através da rede social Twitter, o Presidente mexicano disse que tem apenas sintomas ligeiros e que está a receber tratamento.

“Como sempre, sou um optimista”, disse López Obrador, que tem resistido a usar máscara em público desde que o vírus começou a circular no México, há dez meses.

O Presidente mexicano regressou à capital do país depois de uma visita de três dias a partes do norte e do centro do México, e disse que vai continuar a trabalhar e que vai manter a sua participação numa chamada telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin, na manhã desta segunda-feira.

Mas vai suspender as suas acções públicas, que têm marcado o início do seu mandato, em 2018.

López Obrador tem sido muito criticado pela forma como tem gerido o combate à pandemia, ainda que a sua popularidade tenha subido nos últimos meses, segundo a empresa de sondagens Consulta Mitofsky. Para além de uma agenda diária muito preenchida, e marcada por uma reunião do Conselho de Ministros pelas 7h da manhã, o Presidente mexicano visita várias regiões do país aos fins-de-semana.

“Felizmente, o Presidente encontra-se estável neste momento, e os sintomas são ligeiros”, disse José Luis Alomia, um dos responsáveis do Ministério da Saúde mexicano.

Nos últimos dez meses, quase 150.000 pessoas morreram de covid-19 no México. A gestão de López Obrador tem sido errática: começou por pedir às pessoas que se abraçassem e que continuassem a sair de casa, para depois lhes pedir que ficassem em casa.

Em Outubro, o Presidente mexicano criticou os países europeus por terem instaurado confinamentos rígidos, acusando-os de autoritarismo.

Num país com milhões de habitantes cujo único sustento é o que ganham no dia-a-dia, o Governo mexicano tem resistido a aplicar medidas que afectem a economia. Em vez disso, tem tentado aumentar a capacidade dos hospitais.

No entanto, os hospitais da Cidade do México estão a funcionar quase na sua capacidade máxima por causa de um pico no número de novos casos, e só na última semana foram registadas quase 9000 mortes – a pior semana desde o início da pandemia.