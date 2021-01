Pascal Canfin: “É preciso ‘esverdear’ os modelos e as práticas agrícolas na UE

Pascal Canfin, eurodeputado que preside à comissão de Ambiente do Parlamento Europeu, defende o sim à lei do clima e à reforma da PAC, mas o não à ratificação do acordo do Mercosul.

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, apresenta nesta segunda-feira à comissão de Ambiente do Parlamento Europeu a agenda de trabalhos para este semestre em que Portugal detém a presidência do Conselho da União Europeia. Em entrevista ao PÚBLICO, Pascal Canfin, que preside à comissão, mostra-se optimista quanto à aprovação da lei do clima, um marco para a UE, que assim se compromete a atingir a neutralidade climática em 2050. Quanto à ratificação do acordo da UE com o Mercosul, outra das prioridades nacionais, o eurodeputado francês eleito pelo movimento de Emmanuel Macron é peremptório: não há uma maioria para tal. “O Parlamento não tem nenhuma intenção de passar um cheque em branco ao Brasil sobre a Amazónia”, justifica.