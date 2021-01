O rio deu e o rio tirou. Vilarinho das Furnas, aldeia comunitária, afogou-se há 50 anos

No primeiro dia de 1971, só o silêncio e a água preenchiam o que ainda sobrava de Vilarinho da Furna, uma povoação na freguesia do Campo do Gerês, em Terras de Bouro. Nesse ano, o rio Homem havia de inundar grande parte do terreno da aldeia — era a política de grandes investimentos hidroeléctricos do Estado Novo, que se queria livrar da dependência do carvão importado, a pôr fim àquela povoação. Apesar de tapada nesse ano, a barragem de Vilarinho da Furna só seria inaugurada a 21 de Maio de 1972.