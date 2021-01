Luiz Felipe Scolari já não é treinador do Cruzeiro

Luiz Felipe Scolari, ex-seleccionador português, já não é o treinador do Cruzeiro, do Brasil. O clube confirmou nesta segunda-feira a rescisão de contrato com o técnico de 72 anos, que salvou o clube da descida de divisão na segunda divisão brasileira, deixando o clube no 12.º lugar, com uma jornada por disputar no campeonato.

Segundo o clube de Belo Horizonte, o fim da ligação entre o Cruzeiro e Scolari, que orientou a selecção de Portugal entre 2003 e 2008, chegou por mútuo acordo.

“O Cruzeiro Esporte Clube e Luiz Felipe Scolari decidiram, em consenso, terminar a segunda passagem do treinador multi-campeão pela “raposa”. Colaborando com o clube no seu momento mais desafiador na história, Scolari e a sua comissão técnica cumpriram a importante missão de recuperar o Cruzeiro no campeonato brasileiro da Série B, tendo dirigido a equipe celeste em 21 partidas, somando nove vitórias, oito empates e quatro derrotas”, pode ler-se na nota emitida pelo clube.